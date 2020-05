Ιταλία: Δυο τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημικών έξω από τη Βενετία

Δυο εργαζόμενοι τραυματίσθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρίας του χημικού τομέα, στην περιοχή Μαργκέρα, έξω από την Βενετία. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να μείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα.

Μεγάλο σύννεφο καπνού υψώνεται από τον χώρο των εγκαταστάσεων και έχει φτάσει μέχρι την Βενετία. Ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, δήλωσε ότι παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ τα συνδικάτα καταγγέλλουν τις ελλιπείς συνθήκες ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

Ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

In corso #incendio in un’industria chimica di #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l’incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj