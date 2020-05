Πέθανε o Little Richard - O δημιουργός των Tutti Frutti και Lucille

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρωτοπόρος της ροκ εν ρολ, Little Richard.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο γιος του, Ντάνι Πένιμαν, χωρίς να ανακοινώσει την αιτία θανάτου.

Ο κατά κόσμον Ρίτσαρντ Γουέιν Πένιμαν, ο οποίος άσκησε τεράστια επιρροή στις επόμενες γενιές μουσικών, ξεκίνησε τις επιτυχίες με το εμβληματικό "Tutti Frutti" το 1956 και συνέχισε με τα "Long Tall Sally" και "Rip It Up", "Lucille" το 1957 και "Good Golly Miss Molly".

Γεννήθηκε το 1932 στο Μέικον της Τζόρτζια. Έμαθε τη γκόσπελ από τις τοπικές εκκλησίες και, μεταξύ διαφόρων άλλων επαγγελμάτων που έκανε για τα προς το ζην, άρχισε ως έφηβος να παίζει rhythm and blues σε νυχτερινά κλαμπ.

Όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Τζέρι Λι Λιούις και άλλοι διαχρονικοί, και ο Λιτλ Ρίτσαρντ έπαιξε σε πρώιμες ροκ εν ρολ ταινίες - όπως τις Don't Knock the Rock (1956) και The Girl Can't Help It (1957).

