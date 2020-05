Μαλλιοτραβήχτηκαν σε εμπορικό κέντρο την πρώτη μέρα που άνοιξε μετά το lockdown

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην Ατλάντα την πρώτη ημέρα που άνοιξε μετά το lockdown λόγω κορονοϊού.



Το βίντεο των 17 δευτερολέπτων αρχίζει με τρεις γυναίκες να μαλλιοτραβιούνται κι έναν φύλακα ασφαλείας να προσπαθεί να τις χωρίσει, στο πάρκινγκ του Cumberland Mall.



«Θα σας ρίξω σπρέι πιπεριού» τις προειδοποιεί καθώς μπαίνει ανάμεσά τους.



Από το πουθενά εμφανίζεται ένας άνδρας σχεδόν ιπτάμενος, ο οποίος αρπάζει και πετάει τη μια γυναίκα στην άκρη, σπρώχνει τον φύλακα και φεύγει με μία άλλη από τις εμπλεκόμενες.



Όπως γράφει η New York Post, οι τρεις γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια κοντά στο τμήμα τροφίμων του εμπορικού κέντρου, και ο καβγάς τους μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο.



«Εάν ο κόσμος δεν ξέρει πώς να φερθεί σε δημόσιο χώρο, ας μείνει σπίτι του. Είναι αγχωτική εποχή αυτή που ζούμε, ας μείνουν σπίτι» σχολίασε ένας από τους παριστάμενους.



Η Τζόρτζια είναι μία από τις πρώτες αμερικανικές πολιτείες που άρχισαν την επανεκκίνηση της οικονομίας από τις 24 Απριλίου, κίνηση που ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε πρώιμη.

A drop kick in the name of love seen yesterday at Cumberland Mall. Welcome to Atlanta...pic.twitter.com/U8D8aEMiBp