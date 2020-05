Ινδία: Φρικτό θανατηφόρο δυστύχημα - Τρένο σύνθλιψε εργάτες που κοιμόνταν στις ράγες

Φρικτό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι στην Ινδία, τους οποίους συνέθλιψε τρένο ενώ κοιμούνταν πάνω στις ράγες.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης και το Reuters, πρόκειται για εργάτες εσωτερικούς μετανάστες οι οποίοι επέστρεφαν στα χωριά τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους με τα πόδια από τις μεγαλουπόλεις της Ινδίας, έχοντας χάσει τις δουλειές τους λόγω του lockdown για τον περιορισμό του κορωνοϊού.

Ο μηχανοδηγός προσπάθησε να σταματήσει το τρένο όταν είδε τους ανθρώπους να κοιμούνται στις ράγες, στο κρατίδιο Maharashtra, στα δυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Σιδηροδρόμων, το οποίο έχει δώσει εντολή να γίνει έρευνα για το σοκαριστικό δυστύχημα.

Στο πλαίσιο του lockdown έχουν ακινητοποιηθεί όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κι έτσι οι άνθρωποι που εργάζονταν στις μεγαλουπόλεις αναγκάστηκαν να κάνουν με τα πόδια τον μακρύ δρόμο του γυρισμού στην ύπαιθρο και στα σπίτια τους.

Το lockdown έχει παραταθεί έως τις 17 Μαΐου.

