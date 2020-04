SOS από Interpol: Παριστάνουν τους διανομείς και κάνουν delivery ναρκωτικών με κουτιά πίτσας

Επιτήδειοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ως πρόσχημα για να μεταφέρουν ναρκωτικά και άλλα παράνομα προϊόντα στην παρούσα περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία πολλές χώρες του κόσμου έχουν τεθεί σε καθεστώς lockdown, όπως ανέφερε σήμερα η διεθνής αστυνομία Interpol.

Σύμφωνα με την Interpol, η υπηρεσία έχει δεχτεί σήμα από την αστυνομία της Ιρλανδίας, της Μαλαισίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας που ανέφεραν ότι κάποιοι ντιλιβεράδες μεταφέρουν ναρκωτικά όπως κοκαΐνη, μαριχουάνα, κεταμίνη και έκσταση.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε επτά ανθρώπους που παρίσταναν τους διανομείς στο Αλικάντε και στη Βαλένθια, σύμφωνα με την Interpol.

Οι συλληφθέντες μετέφεραν με ποδήλατα, μηχανάκια και αυτοκίνητα κοκαΐνη και μαριχουάνα και κάποια από τα ναρκωτικά ήταν τοποθετημένα μέσα σε σακίδια που χρησιμοποιούν οι διανομείς.

Στην Ιρλανδία η αστυνομία κατέσχεσε οκτώ κιλά κοκαΐνης και δύο όπλα κρυμμένα μέσα σε κουτιά πίτσας, ανέφερε η Interpol.

