Αίγυπτος: "Μένουμε σπίτι", το μήνυμα στις πυραμίδες την Παγκόσμια Ημέρα Κληρονομιάς

Ενώ ο κορονοϊός συνεχίζει να πλήττει όλο τον πλανήτη και εκατομμύρια πολίτες αναγκάζονται να αναπροσαρμόζουν τις συνήθειές τους, στην Αίγυπτο σημείωσαν θλιβερό νεκρό θυμάτων.

Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μια από τις πυραμίδες της Νεκρόπολης της Γκίζας φωτίστηκε στο χρώμα του μπλε για να εκπέμψει το μήνυμα "Μείνετε σπίτι".

Με μεγάλα φωτεινά γράμματα το νόημα της προστασίας, εν μέσω κορωνοϊού, υπογραμμίστηκε την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο υπουργός Τουρισμού της Αιγύπτου, Καλέντ αλ Ανάνι, διεμήνυσε τα εξής:

"Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μήνυμα στη δεύτερη πυραμίδα. Μείνετ σπίτι, μείνετε ασφαλείς και γνωρίστε την Αίγυπτο αργότερα. Μοιραστείτε τον πολιτισμό, την κληρονομιά, την υπευθυνότητα".

#VIDEO Egypt's Great pyramids are lit up with blue light and projected with a laser message "Stay Home" to mark World Heritage Day, as the country fights against the spread of the COVID-19. pic.twitter.com/MImbWuadgX