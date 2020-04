Κορονοϊός: Ο φονικός ιός ξεκίνησε νωρίτερα και όχι από την Ουχάν

Μπροστά σε μια ανακάλυψη-βόμβα σχετικά με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού έφτασαν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Cambridge, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο ιός ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από όσο πιστεύαμε και όχι από την Ουχάν!

Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες ανέφεραν πως το πρώτο κρούσμα του ιού σημειώθηκε στην αγορά της πόλης, τον περασμένο Δεκέμβριο όμως στο Cambridge διαφωνούν.

Η ομάδα των ερευνητών του βρετανικού πανεπιστημίου δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», το οποίο καταγράφει τα επιτεύγματα των βρετανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

«Ο ιός πιθανότατα μεταλλάχτηκε στην σημερινή του μορφή, δηλαδή να μεταδίδεται σε ανθρώπους, πριν από μερικούς μήνες, αλλά παρέμεινε στις νυχτερίδες ή σε κάποιο άλλο ζώο για αρκετό καιρό, χωρίς να μολύνει», ανέφερε ο γενετιστής του Cambridge, Peter Forster.

«Ξεκίνησε να μολύνει σε ένα διάστημα ανάμεσα στις 13 Σεπτεμβρίου και τις 7 Δεκεμβρίου», πρόσθεσε, προκαλώντας σοκ.

Οι ερευνητές ανέλυσαν και τα ίχνη του ιού, χρησιμοποιώντας ένα φυλογενετικό δίκτυο, έναν αλγόριθμο που ερευνά σε παγκόσμια κλίματα την κίνηση των οργανισμών μέσα από μεταλλάξεις.

Αυτή η διαδικασία είχε ως εκκίνηση τον «ασθενή μηδέν» της Ουχάν, με τα σημάδια ωστόσο να δείχνουν πως το σημείο από όπου ξέσπασε η πανδημία είναι αρκετά νοτιότερα από την πόλη!

«Αυτό που προσπαθούμε μέσω του δικτύου, είναι να βρούμε την πρώτη σημαντική εξάπλωση του ιού», σχολίασε ο Forster.

Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στο Cambridge, ανέλυσαν περισσότερα από 1000 γονιδιακές αλληλουχίες του ιού.

Ιχνηλατώντας τις μεταλλάξεις των ιών, κατάφεραν να εντοπίσουν πότε μολύνθηκε ο πρώτος άνθρωπος, εντοπίζοντας παράλληλα πως ο ιός ήταν «σιωπηλός» για αρκετό διάστημα πολύ πιο μακριά από την Ουχάν!

«Αν θα μπορούσα να δώσω μια απάντηση, θα έλεγα πως ο ιός ξεκίνησε στη Νότιο Κίνα, παρά στην Ουχάν. Αλλά περισσότερες αποδείξεις θα μπορούσαμε να έχουμε με μεγαλύτερο δείγμα ανάλυσης των νυχτερίδων ή άλλων ζώων-ξενιστών και μετά να τα συγκρίνουμε με δείγματα ανθρωπίνων ιστών που αποθηκεύτηκαν στα κινεζικά νοσοκομεία στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου», κατέληξε.

