SOS Greenpeace για Τσέρνομπιλ: Κίνδυνος ραδιενεργής ακτινοβολίας από την μεγάλη φωτιά

Μια τεράστια δασική πυρκαγιά στην Ουκρανία, που μαίνεται για περισσότερο από μία εβδομάδα, βρίσκεται πλέον μόλις ένα χιλιόμετρο από τον ανενεργό σταθμό πυρηνικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ και θέτει ένα κίνδυνο ραδιενεργού ακτινοβολίας, προειδοποίησε σήμερα το ρωσικό τμήμα της Greenpeace, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι συνεχίζει να δίνει μάχη με τις φλόγες, αλλά διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Βίντεο που κινηματογράφησε το Reuters χθες Κυριακή, έδειχνε σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και δέντρα τυλιγμένα στις φλόγες, με πυροσβέστες σε ελικόπτερα να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες.

Αεροφωτογραφίες από την ζώνη αποκλεισμού μήκους 30 χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, όπου συνέβη το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα του κόσμου το 1986, έδειχναν καμένη, μαυρισμένη γη και καμένους κορμούς δέντρων με φλόγες να σιγοκαίουν.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας στην ζώνη αποκλεισμού δεν είχαν αλλάξει και εκείνα στο κοντινό Κίεβο «δεν ξεπερνούσαν τα φυσικά επίπεδα συγκεντρώσεων».

Η Greenpeace Russia τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που πιστεύουν οι ουκρανικές αρχές και πως οι πυρκαγιές καλύπτουν μια περιοχή χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτή που εκείνοι υποστηρίζουν.

Στις 4 Απριλίου οι ουκρανικές αρχές τόνιζαν πως η πυρκαγιά έκαιγε μια περιοχή 20 εκταρίων, αλλά η Greenpeace επισήμανε πως δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως η πυρκαγιά κάλυπτε εκείνη τη στιγμή μια περιοχή περίπου 12.000 εκταρίων.

«Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν σήμερα, η περιοχή της μεγαλύτερης πυρκαγιάς έχει φτάσει τα 34.400 εκτάρια», ανέφερε η ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, προσθέτοντας ότι μια δεύτερη πυρκαγιά, που εκτείνεται σε 12.600 εκτάρια, βρισκόταν μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από το ανενεργό εργοστάσιο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για να σχολιάσουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Ρασίντ Αλίμοφ, επικεφαλής των προγραμμάτων ενέργειας της ρωσικής Greenpeace, δήλωσε πως οι πυρκαγιές, που ενισχύονται από τον άνεμο, μπορεί να διασπείρουν ραδιονουκλεΐδια, που εκπέμπουν ακτινοβολία.

«Μια πυρκαγιά που προσεγγίζει μια εγκατάσταση πυρηνικής, ή επικίνδυνης ακτινοβολίας αποτελεί πάντα ένα κίνδυνο», είπε ο Αλίμοφ. «Σε αυτή την περίπτωση, ελπίζουμε για μια βροχή αύριο».

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας του Τσερνόμπιλ, Γιαροσλάβ Γιεμελιανένκο σε ανάρτησή του στο Facebook, χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη.

Όπως είπε, η πυρκαγιά επεκτείνεται ταχέως και είχε φτάσει στην εγκαταλελειμμένη πόλη Πρίπιατ, δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρίσκεται το «πιο ενεργό ραδιενεργό απόβλητο ολόκληρης της ζώνης του Τσερνόμπιλ». Κάλεσε αξιωματούχους να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για τον κίνδυνο.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν από την NASA Worldview και είδε το Reuters έδειξαν ότι οι δύο πυρκαγιές είχαν επεκταθεί πολύ μέσα στη ζώνη αποκλεισμού.

Οι πυρκαγιές, οι οποίες έρχονται μετά από ασυνήθιστα ξηρό καιρό, ξεκίνησαν στις 3 Απριλίου στο δυτικό τμήμα της ζώνης αποκλεισμού και εξαπλώθηκαν σε κοντινά δάση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εντόπισε έναν κάτοικο ηλικίας 27 ετών, τον οποίο κατηγορεί ότι σκόπιμα ξεκίνησε την πυρκαγιά.

Παραμένει ασαφές αν αυτό το άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε ότι ξεκίνησε μια σειρά πυρκαγιών «για πλάκα», φέρει μερική ή ολόκληρη την ευθύνη.

