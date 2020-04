Θετικός στον κορονοϊό ο Ελληνοαμερικανός παρουσιαστής Τζωρτζ Στεφανόπουλος

Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Τζορτζ Στεφανόπουλος αποκάλυψε στην αμερικανική τηλεόραση πως διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Ο πρώην σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America, στάθηκε στη διάγνωση, ενώ σημείωσε, ότι ανήκει στα κρούσματα του κορονοϊού που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. «Δεν έκανα πυρετό, δεν είχα κρυάδες, δεν είχα πονοκέφαλο, δεν είχα βήχα, ούτε δυσκολία στην αναπνοή, αισθάνομαι περίφημα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα πρόσθεσε πως έμαθε για τα αποτελέσματα το Σαββατοκύριακο

.@GStephanopoulos says he's tested positive for COVID-19: "I'm one of those cases that are basically asymptomatic. I've never had a fever, never had chills, never had a headache, never had a cough, never had shortness of breath. I'm feeling great." https://t.co/Qi2CeQPinh pic.twitter.com/n3IM8p09kC