Βρετανία – Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί

Τους 10.000 ξεπέρασαν οι θάνατοι στη Μεγάλη Βρετανία οι οποίοι αποδίδονται σε επιπλοκές του κορονοϊού.

Τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφηκαν περισσότεροι από 600 θάνατοι στη Βρετανία.

Πάντως, εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συνεχίσει τη θεραπεία, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως από τον κορονοϊό, στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να συνεχίσει την αποκατάστασή του στο Τσέκερς» δήλωσε εκπρόσωπός του σύμφωνα με το Reuters.

Με τη συμβουλή της ιατρικής του ομάδας, ο πρωθυπουργός δεν θα επιστρέψει αμέσως στα καθήκοντά του.

Ο κ. Τζόνσον, αλλά και η έγκυος σύντροφός του, ευχαρίστησαν το προσωπικό του νοσοκομείου St. Thomas.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί αλλιώς» η κατάσταση για τον ίδιο, όταν νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο προσβεβλημένος από την COVID-19, την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να εκφράσω όσα χρωστάω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για τη διάσωση της ζωής μου» είπε ο ίδιος σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε σήμερα στο Twitter, λίγο μετά τη δημοσιοποίησή του εξιτηρίου του, από το νοσοκομείο St Thomas στο Λονδίνο.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5