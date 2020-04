Κορονοϊός: Πανηγυρική έξοδος της Ουχάν από την καραντίνα. Η συγκίνηση των κατοίκων

Για πάνω από δύο μήνες η κινεζική πόλη Ουχάν, το επίκεντρο του ξεσπάσματος του νέου κορονοϊού, ήταν σε πλήρες lockdown. Ο «συναγερμός» έληξε χθες, με πολλή χαρά, ενθουσιασμό αλλά και πολλή θλίψη και συγκίνηση για τους ανθρώπους που χάθηκαν.



Η πόλη φωταγωγήθηκε στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για νίκη του κορονοϊού, με πολύ μεγάλο ωστόσο τίμημα.





