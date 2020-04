Ισραήλ: Θετικός στον κορονοϊό ο υπουργός Υγείας. Πιστεύει ακόμα ότι ο ιός είναι «θεία δίκη για την ομοφυλοφιλία»;

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο υπουργός Υγείας του Ισραήλ Yaakov Litzman, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες είχε σπεύσει να δηλώσει ότι ο ιός είναι μία θεϊκή τιμωρία για την ομοφυλοφιλία.

Θετική στον ιό βρέθηκε και η σύζυγός του.

«Προσευχόμαστε και ελπίζουμε ότι ο Μεσσίας θα φτάσει πριν το Πάσχα, τον χρόνο της λύτρωσης μας. Είμαι βέβαιος ότι ο Μεσσίας θα έρθει και θα μας βγάλει έξω όπως ο Θεός μας έβγαλε έξω από την Αίγυπτο. Σύντομα θα βγούμε στην ελευθερία και ο Μεσσίας θα έρθει και θα μας σώσει από όλα τα προβλήματα του κόσμου», είχε δηλώσει μόλις πριν λίγες μέρες, επιμένοντας στην ίδια γραμμή.

Israel’s Health Minister Yaakov Lizman, head of Agudat Yisrael party,

who weeks ago declared that coronavirus is a "divine punishment for homosexuality", has been infected. His wife too. This forces PM Netanyahu to have to isolate himself for another 15 days pic.twitter.com/JpEAX8iMwb