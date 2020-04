Τι συμβαίνει με τον Μπόρις Τζόνσον – Γιατί αποφασίστηκε η εισαγωγή στο νοσοκομείο

Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον. Πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο και θα μείνει εκεί «όσο χρειαστεί». Τι φόβισε τους γιατρούς του Βρετανού πρωθυπουργού και ζήτησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Μέσα στην ημέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις.



Κάτι τρέχει με τον Μπόρις Τζόνσον. Αργά το βράδυ της Κυριακής (05.04.2020), λίγη ώρα μετά το ιστορικό (μόλις το 5ο σε 68 χρόνια βασιλείας) διάγγελμα της Βασίλισσας Ελισάβετ και ενώ η Βρετανία την άκουγε να λέει πως «θα βρεθούμε ξανά», γινόταν γνωστό από τη Ντάουνινγκ Στριτ πως ο πρωθυπουργός μεταφερόταν στο νοσοκομείο.



Δεν ανακοινώθηκε σε ποιο νοσοκομείο μπήκε ο Μπόρις Τζόνσον (σύμφωνα με τη Daily Mail τον πήραν στο St Thomas στο Γουέστμινστερ), αλλά η Ντάουνινγκ Στριτ προσπάθησε με κάθε τρόπο να τονίζει ότι η κατάσταση της υγείας του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος είναι θετικός στο κορονοϊό, δεν είναι κακή και η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε για προληπτικούς λόγους και κυρίως γιατί ο Τζόνσον είχε συνεχώς υψηλό πυρετό.



«Μετά τη συμβουλή του γιατρού του, ο πρωθυπουργός μπήκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Είναι ένα προληπτικό μέτρο, καθώς ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει επίμονα συμπτώματα από τον κορονοϊό 10 μέρες αφού βρέθηκε θετικός στον ιό» δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον Guardian, είπε ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα μείνει στο νοσοκομείο για «όσο χρειαστεί».



Ο Βρετανός πρωθυπουργός πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο και μέσα στην ημέρα θα κάνει εξετάσεις.



Τι προηγήθηκε της εισαγωγής του Μπόρις Τζόνσον



Ο 55χρονος Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε στις 27 Μαρτίου ότι είναι θετικός στον κορονοϊό κι έγινε ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δύναμης που ανακοίνωσε ότι τον «χτύπησε» ο ιός. Από εκείνη την ημέρα ήταν σε απομόνωση στη Ντάουνιγκ Στριτ αλλά εκτελούσε κανονικά τα καθήκοντά του.



Την Παρασκευή είχε ανεβάσει ένα νέο video για να πει ότι εξακολουθεί να έχει υψηλό πυρετό, αλλά εξακολουθούσε να δουλεύει κανονικά. Θετική στον κορονοϊό είναι και η έγκυος σύντροφός του Κάρι Σίμονς.



Τι ήταν όμως εκείνο που ώθησε τον γιατρό του Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει τη μεταφορά του στο νοσοκομείο;



Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μπόρις Τζόνσον ήταν σοβαρά άρρωστος την περασμένη εβδομάδα, περισσότερο απ’ όσο ο ίδιος ή οι βοηθοί του ήθελαν (ή ήταν προετοιμασμένοι) να παραδεχτούν. Οι γιατροί που τον είχαν δει, ανησυχούσαν για την αναπνοή του.



Οι βοηθοί του, αναφέρει το businessinsider.com που επικαλείται πολλές πηγές, άρχισαν να ανησυχούν ιδιαίτερα για την υγεία του Μπόρις Τζόνσον τις τελευταίες μέρες γιατί ο Βρετανός πρωθυπουργός ακουγόταν να βήχει κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων.



Με τον Μπόρις Τζόνσον στο νοσοκομείο, ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ θα προεδρεύσει της σημερινής συνεδρίασης του κυβερνητικού κλιμακίου το οποίο χειρίζεται την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού.







Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0