Ιστορικό διάγγελμα Βασίλισσας Ελισάβετ: Μαζί θα νικήσουμε την νόσο και αν μείνουμε ενωμένοι θα το ξεπεράσουμε

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στην Βρετανία λόγω κορωνοϊού ανάγκασε την βασίλισσα Ελισάβετ να απευθύνει διάγγελμα στον βρετανικό λαό.

Επιλογή που δεν είναι συνηθισμένη καθώς αυτή ήταν η τέταρτη μόλις φορά που πήρε τέτοια πρωτοβουλία.

Ήταν ένα μήνυμα που απευθύνθηκε σε όλους, απ’ άκρη σ’ άκρη, σε όλη τη γη. Η μακροβιότερη μονάρχης του κόσμου ήταν συγκινητική και με στοργικό τρόπο έστειλε μήνυμα ελπίδας.

“Θα συναντηθούμε ξανά” είπε, με την οικογένεια και τους φίλους μας, ωστόσο τόνισε πως το σημαντικό αυτή την στιγμή είναι να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. “Είναι το σωστό”, τόνισε.

“Μιλάω μαζί σας σε δύσκολους καιρούς. Αν και αντιμετωπίσαμε προκλήσεις στο παρελθόν, αυτή εδώ είναι διαφορετική. Αυτή τη φορά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλα τα κράτη του κόσμου, σε μια κοινή προσπάθεια, εκμεταλλευόμενοι τα μεγάλα πλεονεκτήματα της επιστήμης και της ενστικτώδους συμπόνοιας για να θεραπευτούμε”, τόνισε.

Και συνέχισε: “Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και όλους όσους εργάζονται καθημερινά έξω από τα σπίτια τους. Ευχαριστώ εσάς που μένετε σπίτι σας. Μαζί θα νικήσουμε την νόσο και αν μείνουμε ενωμένοι θα το ξεπεράσουμε. Όλοι θα θυμούνται με περηφάνια για το πώς έδωσαν την μάχη.”

“Μου θυμίζει το πρώτο διάγγελμα που έκανα το 1940 με την αδερφή μου σε όσα παιδιά είχαν χάσει τα σπίτια τους. Σήμερα όλοι αισθάνονται τον πόνο για τον χωρισμό από τους αγαπημένους τους”, είπε σε άλλο σημείο του μηνύματός της, κατά το οποίο προβλήθηκε κι αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο.

Αυτό σήμερα είναι διαφορετικό. Θα πετύχουμε και αυτό θα ανήκει σε καθέναν από εμάς. Οι καλύτερες ημέρες θα γυρίσουν και θα είμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Στέλνω σε όλους μας τις ευχές μου”.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm