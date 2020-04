Κορονοϊός: Θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ στις ΗΠΑ - 1.480 θάνατοι σε 24 ώρες

Tην διακοπή εξαγωγής μασκών και προστατευτικού εξοπλισμού διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ

Σχεδόν 1.500 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού καταγράφηκαν μέσα σε μια μέρα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, στον χειρότερο απολογισμό που έχει καταγραφεί σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Με 1.480 θανάτους να καταμετρώνται από τις 20:30 της Πέμπτης ως την ίδια ώρα χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου που ανανεώνονται συνεχώς, ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ έχει πλέον ανέλθει σε 7.406.

Οδηγία προς όλους τους Αμερικανούς να φορούν προστατευτικές μάσκες προσώπου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την νέα σύσταση της επίσημης υγειονομικής αρχής της χώρας προς όλους τους Αμερικανούς να φορούν προστατευτική μάσκα προσώπου όταν βγαίνουν έξω, για τον περιορισμό μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, τονίζοντας πάντως πως ο ίδιος δεν πρόκειται να φορέσει μία.

Η απόφαση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), της εθνικής υγειονομικής αρχής της χώρας, είναι «μόνο μια σύσταση», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα είναι σε εθελοντική βάση», επέμεινε. «Προσωπικά, δεν θα φορέσω μια», είπε.

«Να κάθομαι στο Οβάλ Γραφείο (...) φορώντας μάσκα ενώ υποδέχομαι προέδρους, πρωθυπουργούς, δικτάτορες, βασιλιάδες, βασίλισσες... δεν ξέρω, δεν το βλέπω σε μένα», συνέχισε.

Trump on why he won't wear a face mask, even after the CDC is recommending it: "Wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens — I don't know, somehow I just don't see it for myself." https://t.co/b9FtmY5sM4 pic.twitter.com/KOo31S75Ju