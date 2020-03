Κορονοϊός: Αρνητική η Μέρκελ, θετικοί Κάρολος και Αλβέρτος

Αρνητικό είναι και το δεύτερο τεστ για τον κορωνοϊό, στο οποίο υπεβλήθη σήμερα η καγκελάριος ‘Ανγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση εκπροσώπου της κυβέρνησης.

«Η καγκελάριος εξακολουθεί να εργάζεται από το σπίτι, όπου βρίσκεται σε καραντίνα και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υποβληθεί σε νέα εξέταση», δήλωσε εκπρόσωπός της.

Η κυρία Μέρκελ παραμένει από την Κυριακή σε προληπτική καραντίνα, καθώς ο γιατρός που την εμβολίασε την περασμένη Παρασκευή κατά του πνευμονιόκοκκου βρέθηκε στο μεταξύ θετικός στον COVID-19.

Από την άλλη πλευρά ο πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό, μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχει απομονωθεί, ενώ ιχνηλατούνται οι επαφές του. Η ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει: “Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Εμφανίζει ήπια συμπτώματα αλλά κατά τα άλλα παραμένει σε καλή κατάσταση και εργάζεται από το σπίτι του τις τελευταίες ημέρες ως συνήθως”.

