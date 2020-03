Κορονοϊός: Πατέρας μετέτρεψε τον κήπο σε γήπεδο ποδοσφαίρου για τον γιο του

Βλέποντας τον μικρό του γιο κλεισμένο στο σπίτι, ένας φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι έκανε κάτι το αξιοζήλευτο.

Ο 42χρονος Πολ Σμιθ, αποφάσισε να μετατρέψει τον κήπο του σπιτιού του σε γήπεδο ποδοσφαίρου, προκειμένου ο γιος του να βγαίνει σε αυτόν και να ξεχνιέται παίζοντας μπάλα.

«Ο γιος μου, Τζέιμς είναι τρελός με το ποδόσφαιρο και για τα γενέθλια του, θεώρησε πως θα είναι μια ωραία ιδέα να φτιάξω αυτό το γηπεδάκι στον κήπο. Μου πήρε περίπου δύο ώρες για να το ολοκληρώσω, έχοντας για βοήθεια την σύζυγο και τον πατέρα μου. Μου κόστισε μόνο 15 λίρες για έξι τενεκεδάκια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της εστίας.

Ο γιος μου το αγάπησε. Παίζει συνέχεια».

Got to play on the best pitch in Mansfield! Even the dog loves it! ⚽️ ⚽️ ⚽️ pic.twitter.com/gYXk3U09UE