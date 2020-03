Απαγόρευση κυκλοφορίας και στη Βρετανία. Δραματικό διάγγελμα Μπόρις Τζόνσον

Περιορισμούς στην κυκλοφορία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Συγκεκριμένα με διάγγελμά του ο Τζόνσον είπε στους Βρετανούς ότι επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τους μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αγορά βασικών αγαθών. Όλα τα καταστήματα που δεν πωλούν είδη πρώτης ανάγκης, κλείνουν.

2. Άσκηση, μόνο μια φορά τη μέρα.

3. Ιατρικές επισκέψεις.

4. Φροντίδα ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

5. Κυκλοφορία μόνο ενός ή δυο ατόμων μαζί εκτός σπιτιού.

6. Για εργασία και μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι.

Η αστυνομία θα μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Στόχος, όπως είπε ο Μπόρις Τζόνσον, είναι να αντέξει το σύστημα υγείας της χώρας. Απαγορεύονται όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων γάμων και βαπτίσεων, ενώ επιτρέπονται μόνο οι κηδείες.

Όπως σημείωσε ο κ. Τζόνσον, κανένας πρωθυπουργός δε θέλει να εφαρμόσει τέτοια μέτρα, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού για να μπορέσει το εθνικό σύστημα υγείας NHS να ανταποκριθεί.

Άλλοι 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία από τον κορωνοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νεκρών να ανέρχεται σε 335, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 6.650 σήμερα από 5.683 χθες.

