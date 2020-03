Ο Πούτιν άφησε τον Ερντογάν να περιμένει! Oι κάμερες κατέγραψαν τις αμήχανες στιγμές

Ο Ρώσος πρόεδρος άφησε τον Ερντογάν να περιμένει έξω από την αίθουσα όπου διεξήχθη η συνάντηση μεταξύ τους και οι κάμερες κατέγραψαν τις αμήχανες στιγμές της τουρκικής αντιπροσωπείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος άφησε τον Τούρκο ομόλογό του να περιμένει πριν από τη συνάντησή τους για τη Συρία, όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ερντογάν και η αντιπροσωπεία του φαίνονται να περιμένουν για περίπου δύο λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος ενώ αρχικά στέκεται όρθιος στη συνέχεια κάθεται σε έναν καναπέ φανερά προβληματισμένος.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze