Πρωτόγνωρες εικόνες στην Λομβαρδία. Έτρεχαν να φύγουν για να προλάβουν την καραντίνα για τον κορονοϊό

Μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβάλει καραντίνα λόγω κορονoϊού στην Λομβαρδία και σε άλλες δώδεκα μεγάλες πόλεις της χώρας, πολλοί Ιταλοί οι οποίοι ζουν στο Μιλάνο, αλλά κατάγονται από άλλες περιοχές, έσπευσαν να επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό τον ιταλικό Νότο.

Στους δυο κύριους σταθμούς του Μιλάνου (Τσεντράλε και Πόρτα Γκαριμπάλντι) καταγράφηκαν χθες στιγμές έντασης, διότι δεν μπόρεσαν να ανέβουν στα βαγόνια όλοι οι πολίτες οι οποίοι το επιθυμούσαν.

People running to catch the last inter-regional train leaving #Milan before #Lombardy becomes a red zone. Uncertainty prevailed. #COVID19 #Milano #Lombardia #Italy #Italia pic.twitter.com/WB8zUyZrFP