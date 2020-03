Κορονοϊός: Η Σαουδική Αραβία απαγορεύει τα ταξίδια από και προς 9 χώρες

Οι εννέα χώρες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, ο Λίβανος, η Συρία, η Νότια Κορέα, η Αίγυπτος, η Ιταλία και το Ιράκ.

ΗΣαουδική Αραβία απαγόρευσε τα ταξίδια προς και από εννέα χώρες για τους πολίτες και τους κατοίκους της εξαιτίας της ανησυχίας για την πιθανή εξάπλωση του κορωνοϊού, ενώ απαγορεύθηκε επίσης η είσοδος σε όλους όσοι ταξιδεύουν από τις χώρες αυτές ή τις επισκέφθηκαν τις προηγούμενες 14 ημέρες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την πηγή του SPA, θα ανασταλούν όλες οι πτήσεις και οι ναυτικές συνδέσεις ανάμεσα στο βασίλειο και τις εννέα χώρες, εξαιρουμένων μόνο πτήσεων ή δρομολογίων πλοίων για την κατεπείγουσα απομάκρυνση πολιτών του βασιλείου και ταξιδιών ή δρομολογίων που συνδέονται με το εμπόριο.

