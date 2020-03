Κίνα: Ερευνητές αναγνώρισαν δύο τύπους του κορoνοϊού που μπορεί να προκαλούν τις λοιμώξεις

Επιστήμονες στην Κίνα που μελετούν την προέλευση του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 ανακοίνωσαν ότι βρήκαν πως τις λοιμώξεις προκαλούν δύο κύριοι τύποι του ιού.

Οι ερευνητές αυτοί, από την Σχολή Επιστημών της Ζωής του Πανεπιστημίου του Πεκίνου και το Ινστιτούτο Παστέρ της Σαγκάης υπό την καθοδήγηση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, επισήμαναν ωστόσο ότι η ανάλυσή τους στηρίχθηκε στην εξέταση περιορισμένης έκτασης δεδομένων και ότι χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις ευρύτερων συνόλων δεδομένων για να κατανοηθεί καλύτερα η εξέλιξη του ιού.

Η προκαταρκτική έρευνα που έκαναν έδειξε ότι ένας πιο επιθετικός τύπος του νέου κορωνοϊού, που συνδέεται με το ξέσπασμα στην Ουχάν στην Κίνα, αντιστοιχεί σε περίπου 70% των στελεχών που αναλύθηκαν, ενώ το υπόλοιπο 30% συνδέεται με έναν λιγότερο επιθετικό τύπο.

Η επικράτηση του πιο επιθετικού ιού μειώθηκε μετά τις αρχές του Ιανουαρίου του 2020, σημειώνουν.

"Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν σθεναρά τη θέση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω άμεσες, συνολικές μελέτες που να συνδυάζουν γονιδιωματικά δεδομένα, επιδημιολογικά δεδομένα και γραφήματα των κλινικών συμπτωμάτων των ασθενών που έχουν εμφανίσει την ασθένεια του νέου κορωνοϊού (COVID-19)", υπογραμμίζουν.

Τα πορίσματά τους δημοσιεύτηκαν χθες, Τρίτη, στην επιθεώρηση National Science Review της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Η ανακοίνωση του πορίσματος αυτού γίνεται την ώρα που στην Κίνα διαπιστώνεται μια πτώση στα νέα κρούσματα του κορωνοϊού, μετά τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη για να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου, μεταξύ των οποίων ήταν η αναστολή των μετακινήσεων και η παράταση των εορτών για το Σεληνιακό Νέο Έτος.

Η ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε 119 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορωνοϊού χθες, Τρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας, σημειώνοντας ελαφρά μείωση από τα 125 που είχε καταγράψει την προηγούμενη ημέρα, ενώ από τα μέσα Φεβρουαρίου διαπιστώνεται μια ευρεία τάση μείωσης των νέων κρουσμάτων.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα έφτασε τώρα τα 80.270, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 38, με τους οποίους ανέρχεται το σύνολό τους στην ηπειρωτική Κίνα σε 2.981 ως τις 3 Μαρτίου. Όλοι οι θάνατοι εκτός από έναν καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, το κέντρο του ξεσπάσματος του νέου κορωνοϊού.

