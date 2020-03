Ο Χαφτάρ βομβαρδίζει Τούρκους σε αεροπορική βάση της Λιβύης και πανηγυρίζει στο twitter

Οι δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ, ανακοινώνουν τον βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης Ματίγκα στη Λιβύη και πανηγυρίζουν για πλήγμα εναντίον των Τούρκων που βρίσκονται σ΄ αυτή!

Δείτε όλα τα μηνύματα που έχουν δημοσιοποιήσει και τι γράφουν για τους Τούρκους.

Δείτε τα μηνύματα του στρατηγού του LNA.

Matiga airbase taking it’s night time Medicean of missiles and shelling. pic.twitter.com/Jb4cbEFpp0

Mitiga airbase has been evacuated form all surviving Turkish personal pic.twitter.com/9ahQEkdKVP