Οι Τούρκοι κατέρριψαν αεροσκάφος της Συρίας και οι αντάρτες εκτέλεσαν τον πιλότο

Μαχητικό αεροσκάφος του συριακού καθεστώτος καταρρίφθηκε την Τρίτη από τον τουρκικό στρατό στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, όπου σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται ανάμεσα σε τουρκικές και συριακές στρατιωτικές δυνάμεις, ανακοίνωσε μια μη κυβερνητική οργάνωση σύμφωνα με την οποία ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

Πρόκειται για το τρίτο συριακό αεροσκάφος που καταρρίπτεται από την Κυριακή από την τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο συριακός στρατός κατέρριψε, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κοντά στην πόλη Σαρακέμπ στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ, τελευταίου μεγάλου προπυργίου των ανταρτών και των τζιχαντιστών στο βορειοδυτικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, το συριακό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τουρκικό F-16 και συνετρίβη στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ.

Ο πιλότος χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα όμως είναι νεκρός, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που δεν ήταν σε θέση να πει αν υπέκυψε στα τραύματά του κατά την πτώση ή αν σκοτώθηκε από τους αντάρτες. Το πτώμα του βρέθηκε ακρωτηριασμένο στην περιοχή Ντέιρ Σουνμπόι που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το Sana επιβεβαίωσε την «πτώση» ενός μαχητικού αεροσκάφους που έγινε στόχος των τουρκικών δυνάμεων, αλλά δεν διευκρίνισε τι απέγινε το πλήρωμά του.

Στην Άγκυρα, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως «στο πλαίσιο της επιχείρησης 'Ανοιξιάτικη ασπίδα’ που συνεχίζεται με επιτυχία, ένα αεροσκάφος L-39 του (συριακού) καθεστώτος καταρρίφθηκε».

Η Τουρκία, που υποστηρίζει οργανώσεις ανταρτών, αναπτύσσει στρατιώτες στη γειτονική Συρία κυρίως στην επαρχία Ιντλίμπ, τελευταίο μεγάλο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών το οποίο το συριακό καθεστώς επιδιώκει να ανακαταλάβει.

Την Κυριακή, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του καθεστώτος στην επαρχία αυτή αφού υπέστη βαριές απώλειες. Περισσότεροι από 30 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε επιδρομές τις οποίες, σύμφωνα με την Άγκυρα, εξαπέλυσε το συριακό καθεστώς.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 119 Σύροι στρατιώτες και 20 φιλοκαθεστωτικοί μαχητές σκοτώθηκαν στις τουρκικές επιδρομές από την περασμένη Πέμπτη.

Το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ δήλωσε χθες, Δευτέρα, αποφασισμένο να απωθήσει την τουρκική επίθεση.

Με τη βοήθεια του ρώσου συμμάχου του, το καθεστώς επανέλαβε τον Δεκέμβριο την επίθεσή του εναντίον της περιοχής Ιντλίμπ και κατάφερε να ανακαταλάβει τη μισή επαρχία, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Η επίθεση ώθησε σχεδόν ένα εκατομμύριο αμάχους σε φυγή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και σκότωσε τουλάχιστον 470 αμάχους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Σήμερα, τουλάχιστον εννέα άμαχοι, εκ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν από την έκρηξη πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το καθεστώς εναντίον της πόλης Ιντλίμπ, που τελεί υπό τον έλεγχο κυρίως της ισχυρής τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (πρώην συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πύραυλος εδάφους-εδάφους του συριακού στρατού έπεσε σε ένα κατοικημένο προάστιο της πόλης, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

Στο μεταξύ, άλλος ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε στις μάχες που διεξάγονται στην επαρχία Ιντλίμπ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο θάνατος του στρατιώτη, που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, προκλήθηκε από πυρά πυροβολικού. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στην περιοχή Ιντλίμπ της Συρίας με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν οι δύο ηγέτες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Άγγελα Μέρκελ εξέφρασαν την ελπίδα ότι η επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν στη Μόσχα την ερχόμενη Πέμπτη θα αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Today, pilot of a F-16C of #Turkish Air Force (flying over #Syria-#Turkey border) shot-down an L-39ZO jet trainer of #Syria Arab Air Force over #Saraqib using AIM-120C air-to-air missile. Pilot of the L-39 was Colonel Ammar Al-Boodi who was stonned to death by #Turkey's #HTS. pic.twitter.com/VALtQ80khd