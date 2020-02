Μπιλ Γκέιτς: Ο κοροναϊός ίσως εξελιχθεί σε "πανδημία του αιώνα"

Έκκληση στις κυβερνήσεις αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, να επενδύσουν δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν αυτό που ίσως εξελιχθεί σε "πανδημία του αιώνα", τον κορoναϊό Covid-19ο, απευθύνει ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

Ήδη το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates ανακοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου πως θα δωρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να βρεθούν θεραπείες και εμβόλια κατά του κοροναϊού. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην έρευνα για εμβόλια και θεραπείες, καθώς και ως βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες

Χθες, σε άρθρο του με τίτλο "How to respond to COVID-19", ο Μπιλ Γκέιτς περιγράφει τις σκέψεις του για το πώς θα πρέπει να προετοιμαστεί ο κόσμος όχι μόνο για να σταματήσει τον κοροναϊό, αλλά και μελλοντικές απειλές από επιδημίες.

Αναφέρει τον Covid-19 ως "πανδημία", παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αποφύγει μέχρι τώρα να υιοθετήσει τον όρο αυτό.

Μεταξύ των συστάσεων που απευθύνει ο Gates για την επιβράδυνση της διάδοσης του ιού είναι οι εξής:

- Οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να παρέχουν εκπαιδευμένους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα στην Αφρική και τη Νότια Ασία, για να παρακολουθήσουν την εξάπλωση και την παράδοση εμβολίων του ιού.

- Η δημιουργία μιας διεθνούς βάσης δεδομένων, όπου οι χώρες μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες.

- Η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα ελέγχει τα μείγματα που έχουν ήδη δοκιμαστεί ως προς την ασφάλεια, για χρήση σε εμβόλιο.

- Η δυνατότητα παρασκευής εμβολίων σε μόλις λίγες εβδομάδες, μέσω κοινών δράσεων των κυβερνήσεων και ιδιωτών δωρητών.

Το 2017 σε μια προφητική προειδοποίηση ο Γκέιτς είχε πει ότι τα επόμενα 10-15 χρόνια μια πανδημία θα σκοτώσει έως και 30 εκατ. ανθρώπους. Μέχρι τη στιγμή που ο ιδρυτής της Microsoft δημοσίευσε το άρθρο του (την Παρασκευή 28/2), πάνω από 88.000 άτομα είχαν προσβληθεί από κοροναϊό και πάνω από 2.800 είχαν πεθάνει. Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι είναι σε φάση ανάπτυξης 20 διαφορετικά εμβόλια και τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Ο Γκέιτς έχει προβλέψει ότι μεγάλης κλίμακας δοκιμές εμβολίων μπορούν να αρχίσουν το νωρίτερο τον Ιούνιο. Στο μεταξύ, έχουν ήδη εξαϋλωθεί 5 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, καθώς επικρατεί πανικός μεταξύ των επενδυτών.

thetoc