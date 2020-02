ΠΟΥ: Πώς έφθασε ο κορονοϊός στην Ιταλία - Το τραγικό λάθος των αρχών

" Η Ιταλία έσφαλε που δεν έλεγξε τους επιβάτες τράνζιτ από την Κίνα", δήλωσε ο Βάλτερ Ριτσιάρντι, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να μπλοκάρει μόνο τις απευθείας πτήσεις από την Κίνα, αλλά όχι και τις πτήσεις τράνζιτ. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπήρχαν στοιχεία σχετικά με πολλές αφίξεις επιβατών.

"Η Ιταλία πληρώνει το ότι δεν έβαλε αμέσως σε καραντίνα όλους όσοι έφτασαν από την Κίνα", συμπλήρωσε ο Ριτσιάρντι. Θεωρεί ότι το μέτρο απαγόρευσης των απευθείας πτήσεων από τις κινεζικές πόλεις δεν μπορούσε να περιορίσει από μόνο του τη διάδοση του κοροναϊού.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ στην Ιταλία η αναστολή των σχολικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας. Η απόφαση ελήφθη από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Κόντε πριν από δυο ημέρες.

Πέμπτος νεκρός στη Βόρεια Ιταλία από κοροναϊό

Πέμπτος ασθενής που είχε μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό πέθανε στη βόρεια Ιταλία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία.

Στο μεταξύ, ένας άνδρας 85 ετών υπέκυψε σήμερα το πρωί στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας. Οι γιατροί έκαναν γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν βεβαρημένη. Ήταν ο τέταρτος νεκρός.

Και οι τέσσερις πρώτοι νεκροί απο τον κοροναϊό στην Ιταλία ήταν ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, τονίζουν οι ιταλικές αρχές.

"Η Ιταλία έσφαλε που δεν έλεγξε τους επιβάτες τράνζιτ από την Κίνα", λέει μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Πανικός, αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε ζήτησε από τους πολίτες να μην καταληφθούν από πανικό και να ακολουθούν τις οδηγίες των κέντρων, αλλά αυτό μάλλον δεν γίνεται.

Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ την Κυριακή άδειασαν, καθώς οι πολίτες έσπευσαν κατά εκατοντάδες στα καταστήματα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6 ο Έλληνας πρόξενος είπε πως "εχθές (σ.σ Κυριακή) έτρεξε ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Πανικός, όπως στις ταινίες, δεν υπάρχει ακόμα. Σήμερα, όμως, που ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει μάλλον θα υπάρξει πανικός".

Όσον αφορά τη γενικότερη αντίδραση των Ιταλών ο Νίκος Σάκκαρης είπε ότι ""έχασαν τη μπάλα", δεν μπορούν να βρίσκουν τον ασθενή "μηδέν". Λέγεται ότι όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους".

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο γάλλος υφυπουργός Μεταφορών Ζαν-Μπατίστ Τζεμπαρί δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει τον λόγο να κλείσουν τα σύνορα της Γαλλίας με την Ιταλία παρά την εξάπλωση του κοροναϊού.

"Το κλείσιμο των συνόρων δεν θα είχε νόημα καθώς η κυκλοφορία του ιού δεν περιορίζεται μόνο στα διοικητικά σύνορα", δήλωσε ο υφυπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό BFM.

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία--στην ευρωπαϊκή χώρα που έχει πληγεί περισσότερο--αυξήθηκαν το Σάββατο σε τουλάχιστον 150, ενώ καταγράφηκαν και τρεις θάνατοι, οδηγώντας την κυβέρνηση της Ρώμης να αποκλείσει τις περισσότερο πληγείσες περιοχές στον βορρά, της Λομβαρδίας και του Βένετο.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.



Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5