Τουρκία: Στους εννέα οι νεκροί από τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στη νοτιοανατολική Τουρκία, από τον σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών που έπληξε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Από τον σεισμό τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι σε χωριά και πόλεις στις δύο χώρες, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τρία από τα θύματα ήταν παιδιά, ενώ 37 Τούρκοι τραυματίστηκαν.

Μεταξύ αυτών, εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 09:23 (ώρα Ιράν, 07:53 ώρα Ελλάδας), βρισκόταν κοντά στο ιρανικό χωριό Χαμπάς-ε Όλια, σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ. από τα σύνορα με την Τουρκία.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο σεισμός έχει προκαλέσει ζημιές σε χωριά της επαρχίας Βαν, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Λέκκας: Απόρροια του μεγάλου σεισμού του Ιανουαρίου ο σημερινός σεισμός στην Τουρκία

Ως απόρροια του πρόσφατου μεγάλου φονικού σεισμού των 6,8 ρίχτερ θεωρεί τον σημερινό σεισμό των 5.7 ρίχτερ στην Τουρκία ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Το ρήγμα του μεγάλου σεισμού του Ιανουαρίου κινήθηκε τελικά ανατολικά και βόρεια και όχι δυτικά όπως φοβόμασταν τόνισε ο κ. Λέκκας.

Όπως εξήγησε, η περιοχή που έγινε ο σημερινός σεισμός κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν και το Αζερμπαιτζάν είναι μια περιοχή πολύ υποβαθμισμένη με κακά κτήρια και γι' αυτό είχαμε σοβαρές συνέπειες.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε επίσης ότι η εκτίμηση των σεισμολόγων για επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη παραμένει πάντα σε ισχύ και όσο ο σεισμός αυτός αργεί να εκδηλωθεί τόσο αυξάνονται οι φόβοι για το μέγεθος του.

An #earthquake of magnitude 5.7 struck the #Turkey-Iran border region (35 km southeast of the city of Salmas in #Iran). pic.twitter.com/0ZWBdYd9CI