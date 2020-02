Αυστραλία: Έκαψε ζωντανά τα τρία παιδιά του! «Με έλουσε με πετρέλαιο»

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση εδώ και καιρό ενώ ο Baxter είχε ιστορικό βιαιοπραγίας σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Μια φρικιαστική υπόθεση ξετυλίγεται τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία.





EXCLUSIVE: An eye witness has revealed what happened in the moment of pure evil and cowardice when Rowan Baxter burnt his three tiny children alive in a quiet Camp Hill street. https://t.co/BPql9AgPeT

— The Courier-Mail (@couriermail) February 19, 2020 Ένας πρώην παίκτης ράγκμπι φέρεται να έβαλε φωτιά στο εν κινήσει όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με την οικογένειά του με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός αυτός και τα τρία ανήλικα παιδιά του.



Σύμφωνα με τα αυστραλιανά ΜΜΕ, η μητέρα κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγος της Rowan Baxter, την έλουσε με πετρέλαιο.

Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκαν νεκροί ο Bexzter, τα τρία παιδιά, ηλικίας έξι, τεσσάρων και τριών ετών ενώ η γυναίκα φέρει πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον περασμένο Ιανουάριο αστυνομικοί είχαν κληθεί για περιστατικό οικογενειακής βίας που αφορούσε το ζευγάρι με τις ίδιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για διαμάχη του Μπάξτερ και της συζύγου του όσον αφορά την κηδεμονία των τριών παιδιών τους ηλικίας κάτω των 10 ετών



Σύμφωνα τις Αρχές, το αυτοκίνητο οδηγούσε η μητέρα, ενώ ο 42χρονος πατέρας καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ανάφλεξης του οχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο φλεγόμενο αυτοκίνητο.