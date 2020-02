Η φονική καταιγίδα Ντένις σαρώνει τη Βρετανία - Νεκρός ένας έφηβος

Μετά την «Κιάρα» ήρθε ο κυκλώνας - βόμβα - Αναμένονται σοβαρά προβλήματα στο εναέριο και οδικό δίκτυο της χώρας

Σοβαρά προβλήματα στο εναέριο και οδικό δίκτυο της Βρετανίας προκαλεί η καταιγίδα «Ντένις» με σφοδρές πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν την χώρα και τις αρχές να επιβεβαιώνουν τον πρώτο θάνατο: ένας έφηβος έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τα τεράστια κύματα στην περιοχή Western Esplanad, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».

Μία εβδομάδα μετά την φονική καταιγίδα «Κιάρα», που έπληξε την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη - κυρίως την Βρετανία, σειρά έχει ο «Ντένις», ο οποίος , σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, εξελίχθηκε σε «κυκλώνα- βόμβα».

STORM DENNIS - The Devil's Chimney waterfall blows backwards this morning

Sligo, Ireland

The waterfall's name comes from the phenomenon where southerly winds sometimes blow the water backwards up over the cliff. @rtenews @VirginMediaNews @MetEireann @JoannaDonnellyL #StormDennis pic.twitter.com/kESqPlqgtb