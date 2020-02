Ινδονησία: Παρά τα κρούσματα κορωνοϊού, «ανάρπαστο» το κρέας νυχτερίδας

Το κρέας νυχτερίδας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε κάποιες περιοχές της Ινδονησίας, παρά τις έρευνες που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο νέος κοροναϊός από την Κίνα ενδέχεται να προήλθε από τις νυχτερίδες προτού περάσει στους ανθρώπους.



Η φυλή Μιναχάσαν που ζει στο βόρειο Σουλαουέσι χρησιμοποιεί το κρέας νυχτερίδας στο παραδοσιακό της φαγητό με κάρυ με την ονομασία «πανίκι». Σε αυτό χρησιμοποιούνται ολόκληρες οι νυχτερίδες περιλαμβανομένων των κεφαλιών και των φτερών τους.



«(Ο κοροναϊός) δεν επηρέασε τις πωλήσεις», δήλωσε ο έμπορος Στένλι Τιμπουλένγκ από τον πάγκο του στην πόλη Τομοχόν του βόρειου Σιλαουέσι, νότια της πρωτεύουσας της επαρχίας Μανάντο. «Στην πραγματικότητα (...) οι πωλήσεις συνεχίζονται. Πάντα ξεπουλάμε», πρόσθεσε.



Κατά μέσο όρο ο Τιμπουλένγκ πουλάει 50 με 60 νυχτερίδες, ενώ στη διάρκεια εορτών μπορεί να πουλήσει ακόμη και 600.



«Οι νυχτερίδες είναι η αγαπημένη πηγή πρωτεϊνών για τους κατοίκους, κυρίως στο βόρειο Σουλαουέσι», δήλωσε ο Ουίλιαμ Β. Βονγκσό, ειδικός στην κουζίνα της Ινδονησίας και συγγραφέας περισσότερων από έξι βιβλίων. «Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι τα φτερά», πρόσθεσε.

Is bat soup a delicacy in China? We debunk a rumour on the origin of the coronavirus https://t.co/Z0BDzu3f8n pic.twitter.com/IGJ5QW6dN8