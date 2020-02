Κορονοϊός: Στα 130 πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess

Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο παραμένει σε καραντίνα στα ανοικτά της Γιοκοχάμα, επέτρεψαν να εντοπιστούν άλλα 60 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορωνοϊού που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, στην κεντρική επαρχία Χουμπέι της Κίνας, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

Ο εντοπισμός των νέων κρουσμάτων αυξάνει το σύνολο των φορέων του ιού πάνω στο πλοίο που βρίσκεται ανοικτά από τη Γιοκοχάμα, νότια της ιαπωνικής πρωτεύουσας, σε 130, κατά την ίδια πηγή.

Το κρουαζιερόπλοιο, με πάνω από 1.700 επιβαίνοντες — πολλοί εξ αυτών αποβιβάστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία — τέθηκε σε καραντίνα, αρχικά δύο εβδομάδων, την 3η Φεβρουαρίου.

