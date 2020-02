Βρετανία: Σε πορτοκαλί συναγερμό μέρος της χώρας λόγω της καταιγίδας Κιάρα

Όλη η Βρετανία έχει τεθεί σε κίτρινη επιφυλακή για βροχοπτώσεις - Προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές - Οι ριπές ξεπερνούν τα 130 χλμ./ώρα

Οι αεροπορικές, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές διεξάγονται με προβλήματα σήμερα στη Βρετανία, που πλήττεται από την καταιγίδα Κιάρα, με ισχυρές βροχές και ριπές που ξεπερνούν τα 130 χλμ./ώρα.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε πορτοκαλί συναγερμό ένα μέρος της χώρας για τους ανέμους μέχρι τις 21.00 τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδος) σήμερα συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, όπου βρίσκεται πρωτεύουσα Λονδίνο και η Ουαλία.

Ένα μέρος της Σκωτίας, που επηρεάζεται ιδιαίτερα, τέθηκε επίσης σε πορτοκαλί επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Όλη η Βρετανία έχει τεθεί σε κίτρινη επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Εκτός από τα προβλήματα στις μεταφορές, η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι αναμένει ζημιές σε κατοικίες, με πιθανότητα διακοπών του ρεύματος και πλημμυρών. Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων λόγω του δυνατού αέρα.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και η βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways ανακοίνωσε ότι "κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο" της καταιγίδας. Προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες που αναμένεται να φτάσουν ή να αναχωρήσουν σήμερα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου Χίθροου, Γκάτγουικ και Λόντον Σίτι να αναβάλουν την πτήση τους.

Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης αρκετές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας.

