Ταϊλάνδη: Μπορείτε να ξοδέψετε τα χρήματά σας στην κόλαση; Το μήνυμα πριν το μακελειό

Ο δράστης του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς κατά πολιτών σε πολυκατάστημα σε πόλη της Ταϊλάνδης είχε αναρτήσει σειρά μηνυμάτων πριν την πράξη του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.



Σε ένα από αυτά ανέφερε: «Γίνονται πλούσιοι από τη διαφθορά και την εκμετάλλευση άλλων ανθρώπων. Θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους μαζί για να τα ξοδέψουν στην κόλαση;»



Σημειώνεται ότι στην Ταϊλάνδη επικρατεί καθεστώς στρατιωτικής δικτατορίας. Ο δράστης είναι στρατιώτης που περιήλθε σε κατάσταση αμόκ

υναγερμός σήμανε στην επαρχία Νάνκον Ρατσάσιμα στην Ταϊλάνδη, όταν στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί σε εμπορικό κέντρο.





Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα bangkokpost.com, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε στο στρατόπεδο τον διοικητή του κι άλλους δύο στρατιώτες, απ’ όπου κι έφυγε με προορισμό στο εμπορικό κέντρο, όπου «ξέσπασε» σε πολίτες.



Μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων είναι ο διοικητής κι ένας στρατιώτης, ενώ δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για τους τραυματίες.





Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο δράστης είχε κάνει live στο Facebook ποζάροντας με ένα τουφέκι, με το τελευταίο του μήνυμα να είναι το εξής: «Τόσο κουρασμένος».



Αστυνομία και στρατός έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

A Thai soldier has killed multiple people after he went on a mass shooting spree in Khorat, Thailand#Thailand pic.twitter.com/wPujs5jC6p