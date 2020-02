Ο Τραμπ απέλυσε δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που κατέθεσαν εναντίον του

«Εκδίκηση»; Δύο μέρες μετά την αθώωσή του από την Γερουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την Παρασκευή δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, τον αντισυνταγματάρχη Αλεξάντερ Βίντμαν και τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γκόρντον Σόντλαντ, οι οποίοι είχαν καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του στην έρευνα παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσής του.

ΟΣόντλαντ εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα απομακρυνθεί από το πόστο του λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από τον δικηγόρο του Βίντμαν ότι ο στρατιωτικός, κορυφαίος ειδικός του Λευκού Οίκου για την Ουκρανία, απολύθηκε από το πόστο του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Βίντμαν, ένας Αμερικανός πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία και παρασημοφορημένος βετεράνος του πολέμου του Ιράκ οδηγήθηκε εκτός Λευκού Οίκου ως αντίποινα για την κατάθεσή του, υποστήριξε ο δικηγόρος του Ντέιβιντ Πρέσμαν. Ο Μάικλ Βολκόφ, που εκπροσώπησε τον Βίντμαν όταν κατέθεσε στην έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή Τραμπ, δήλωσε ο δίδυμος αδερφός του Βίντμαν, ο Γιεβγκένι Βίντμαν, επίσης οδηγήθηκε εκτός από Λευκού Οίκου για τους ίδιους λόγους.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό των Αμερικανών γιατί τερματίστηκε η δουλειά αυτού του ανθρώπου, για ποιον λόγο αυτή η χώρα έχει πλέον έναν λιγότερο στρατιώτη να υπηρετεί στον Λευκό Οίκο», σημείωσε στην ανακοίνωσή του ο Πρέσμαν. «Ζητήθηκε από τον αντισυνταγματάρχη Βίντμαν να φύγει επειδή είπε την αλήθεια», πρόσθεσε.

Ο Σόντλαντ, ένας εύπορος επιχειρηματίας στον ξενοδοχειακό τομέα στο Όρεγκον, ήταν δωρητής του Τραμπ πριν οριστεί από τον πρόεδρο στο πόστο του πρεσβευτή στην ΕΕ. Στην ανακοίνωσή του είπε πως ενημερώθηκε ότι ο Τραμπ «σκοπεύει να τον ανακαλέσει άμεσα» από τη θέση του.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσω, στον υπουργό Εξωτερικών (Μάικ) Πομπέο για τη διαρκή του στήριξη και στους εξαιρετικούς και αφοσιωμένους επαγγελματίες της αμερικανικής αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Ο Βίντμαν και ο Σόντλαντ κατέθεσαν και οι δύο στις επιτροπές έρευνας της ελεγχόμενης από τους Δημοκρατικούς Βουλής των Αντιπροσώπων που οδήγησε στην παραπομπή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου σε δίκη στην Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσής του. Την Τετάρτη η Γερουσία, στην οποία πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, αθώωσε τον Τραμπ και από τις δύο εις βάρος του κατηγορίες, για κατάχρηση εξουσίας και για παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου, διατηρώντας τον Τραμπ στο πόστο του.

Ο Βίντμαν κατέθεσε τον Νοέμβριο ότι ότι αφού άκουσε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να ζητάει σε τηλεφωνική του συνομιλία από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ερευνήσει έναν πολιτικό αντίπαλό του θορυβήθηκε τόσο πολύ που ανέφερε το θέμα σε έναν δικηγόρο του Λευκού Οίκου, ανησυχώντας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Στο τηλεφώνημα αυτό της 25ης Ιουλίου, που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για την παραπομπή του μεγιστάνα προέδρου, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν και του γιου του, Χάντερ. Ο τελευταίος ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας φυσικού αερίου Burisma. Ο Τραμπ ζήτησε επίσης από τον Ζελένσκι να εξετάσει μια θεωρία συνωμοσίας –που έχει ήδη καταρριφθεί– ότι η Ουκρανία και όχι η Ρωσία ήταν η χώρα που παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ είχε αναστείλει τη χορήγηση βοήθειας ύψους 391 εκατ. Δολαρίων προς την Ουκρανία, την οποία είχε εγκρίνει το Κογκρέσο. Ο Ζελένσκι συμφώνησε με τα αιτήματα του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Αργότερα η βοήθεια αυτή αποδεσμεύτηκε.

«Δεν πίστευα τι άκουγα» είχε καταθέσει ο αντισυνταγματάρχης για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία.

Τότε είχε υποβαθμίσει τις ανησυχίες ότι θα υποστεί αντίποινα για την κατάθεσή του. «Δεν θα έχω πρόβλημα που αποκάλυψα την αλήθεια», είχε πει.

Ο Γιεβγκένι Βίντμαν, επίσης αντισυνταγματάρχης, εργαζόταν ως δικηγόρος για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ένας εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε πως τα δύο αδέρφια θα μετατεθούν στις ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Μία πηγή με γνώση της κατάστασης είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο στρατιωτικός θα μετατεθεί στο υπουργείο Άμυνας.

Ερωτηθείς νωρίτερα την Παρασκευή για δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Βίντμαν θα απολυόταν, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «δεν είναι ικανοποιημένος μαζί του».

Στην κατάθεσή του στην επιτροπή έρευνας της Βουλής για την παραπομπή του προέδρου, ο Γκόρντον Σόντλαντ είχε καταθέσει ότι συνεργάστηκε με τον προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι στο θέμα της Ουκρανίας έπειτα από «εντολές του προέδρου», επιβεβαιώνοντας την ενεργή συμμετοχή του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου στην υπόθεση που οδήγησε στην δίκη του.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παραδεχθεί ότι είχε συνδέσει την εκταμίευση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία με την έναρξη έρευνας εκ μέρους του Κιέβου σε βάρος του Τζο Μπάιντεν.

Μια άλλη αξιωματούχος, η Τζένιφερ Ουίλιαμς, υπάλληλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πρώτη σύμβουλος του αντιπροέδρου Μάικ Πενς που κατέθεσε στην έρευνα για την παραπομπή Τραμπ, αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα για ένα πόστο στν αμερικανική κεντρική στρατιωτική διοίκηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου αμέσως καταδίκασαν ως «αντίποινα» του προέδρου τις απολύσεις αυτές.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Έλιοτ Ενγκελ χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την απόλυση του Αλεξάντερ Βίντμαν. «Αυτός ο πρόεδρος πιστεύει πως η μόνη αφοσίωση που έχει σημασία είναι η αφοσίωση στον ίδιο προσωπικό», υπογράμμισε ο Ενγκελ σε γραπτή του ανακοίνωση.

Η απόλυση των δύο αξιωματούχων «είναι μια ακόμη κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά του προέδρου», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρον Ουάιντεν.

