Σκληρές εικόνες: Όχλος δολοφονεί γυναίκα με λιθοβολισμό

Στο Αφγανιστάν ζουν πραγματικά στον Μεσαίωνα... Μία ακόμα γυναικοκτονία έλαβε χώρα, με τις εικόνες από τη στυγερή δολοφονία της νεαρής κοπέλας να είναι σοκαριστικές.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, εξαγριωμένος όχλος έθαψε μέχρι τη μέση γυναίκα και στη συνέχεια τη δολοφόνησε με λιθοβολισμό.



Οι δολοφόνοι φώναζαν όλοι τους «ο Θεός είναι μεγάλος» και στο όνομα αυτού του Θεού που ουδέποτε έχει μιλήσει για λιθοβολισμούς γυναικών, έκαναν την αποτρόπαια πράξη τους.



Η νεαρή έφηβη ουρλιάζει αλλά οι δολοφόνοι της δεν πτοούνται και όχι μόνο πετάνε πέτρες πάνω της με μανία αλλά κάποιοι τραβούν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα τα «σπουδαία κατορθώματα τους».



Το βίντεο έφτασε μέχρι τα χέρια του προέδρου της χώρας που αναγκάστηκε να κατονομάσει τους Ταλιμπάν και να πει πως η πράξη αυτή είναι θηριώδης.



«Είμαι εντελώς συγκλονισμένος και λυπημένος, αφού παρακολούθησα ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο μια ομάδα Ταλιμπάν λιθοβολεί μια αθώα γυναίκα», είπε ο εκπρόσωπος του, Sediq Sediqqi.



Και συνέχισε: «Η σκληρότητα και η φρικαλεότητα των Ταλιμπάν που δολοφονούν στο όνομα του Ισλάμ είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».



Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Zabililah Mujahid, αναγκάστηκε να πάρει θέση και δήλωσε πως το βίντεο είναι παλιό, από το 2015. Η γυναίκα ονομάζεται Rokhshana και είχε συλληφθεί στην επαρχία Ghor, από ομάδα Ταλιμπάν με την κατηγορία της μοιχείας.



Ωστόσο, η ανεξάρτητη επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρεί ότι η δολοφονία είναι πρόσφατη και προσπαθεί να εντοπίσει το πότε ακριβώς έγινε ο λιθοβολισμός.



Αν και ο λιθοβολισμός είναι παράνομος σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας για τους Ταλιμπάν θεωρείται νόμιμη τιμωρία σύμφωνα με τους ακραίους νόμους τους.

