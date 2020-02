Κορονοϊός: Στους 636 οι νεκροί, πάνω από 31.000 κρούσματα - Οι χώρες που πλήττονται

Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός αυξήθηκε σε 636 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς άλλοι 73 ασθενείς υπέκυψαν, ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υγείας σήμερα Παρασκευή.

Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων (69) καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας. Οι 64 από τους ασθενείς πέθαναν στην πόλη Ουχάν, την επαρχιακή πρωτεύουσα.

Σε όλη την κινεζική επικράτεια καταγράφηκαν 3.143 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, γεγονός που αυξάνει σε 31.161 το σύνολο των κρουσμάτων.

Εξ αυτών, «4.821 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενώ αντίθετα «1.540 άνθρωποι έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess: 61 επιβαίνοντες έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό

Αλλοι 41 από τους 3.700 και πλέον επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε καραντίνα στα ανοικτά της Γιοκοχάμας, επαληθεύτηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο σκάφος σε συνολικά 61, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Ιαπωνίας.

Οι επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο είναι πάνω από 3.700, οι 273 εκ των οποίων υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Κατσουνόμπου Κάτο.

Οι 41 νέοι ασθενείς, όπως και οι είκοσι που είχαν εντοπιστεί ήδη, θα αποβιβαστούν και θα διακομιστούν σε νοσοκομεία, διευκρίνισε ο Κάτο.

Το Diamond Princess τέθηκε σε καραντίνα, καταρχήν για 14 ημέρες, τη Δευτέρα.

Οι χώρες και οι περιοχές που πλήττονται

Ακολουθεί κατάλογος των χωρών και των περιοχών που έχουν ανακοινώσει τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού.

Πέραν της ηπειρωτικής Κίνας, του Μακάο και του Χονγκ Κονγκ, έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 240 κρούσματα μόλυνσης σε τριάντα χώρες και περιοχές.

Κίνα

Πάνω από 30.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό στην ηπειρωτική Κίνα. Ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, υπέκυψαν 630 εξ αυτών, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των υγειονομικών αρχών, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα (618), οι θάνατοι των ασθενών έχουν καταγραφεί την επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

* Ένας άνθρωπος υπέκυψε στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ, όπου έχουν καταγραφεί 22 κρούσματα. Πολλοί ασθενείς είχαν επισκεφθεί την Ουχάν.

* Δέκα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο.

* Ένα κρούσμα έχει καταγραφεί στο Θιβέτ.

Ασία-Ειρηνικός

Ανατολική Ασία

Νότια Κορέα

23 κρούσματα.

Ιαπωνία

45 κρούσματα, ανάμεσά τους 20 στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοικτά του λιμένα της Γιοκοχάμας.

Ταϊβάν

13 κρούσματα.

Νοτιοανατολική Ασία

Καμπότζη

Ένα κρούσμα.

Μαλαισία

14 κρούσματα.

Φιλιππίνες

Τρία κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο. Ένας κινέζος που καταγόταν από την Ουχάν υπέκυψε στη Μανίλα. Επρόκειτο για τον πρώτο θάνατο που καταγράφηκε εκτός Κίνας.

Σιγκαπούρη

30 κρούσματα.

Ταϊλάνδη

25 κρούσματα.

Βιετνάμ

Δέκα κρούσματα.

Νότια Ασία

Ινδία

Τρία κρούσματα.

Νεπάλ

Ένα κρούσμα.

Σρι Λάνκα

Ένα κρούσμα.

Αυστραλία

14 κρούσματα.

Αμερική

Καναδάς

Πέντε κρούσματα, στα οποία προστίθενται δύο Καναδοί που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που έχει τεθεί σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα.

ΗΠΑ

12 κρούσματα.

Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Ένωση

Γερμανία

Δεκατρία κρούσματα.

Βέλγιο

Ένα κρούσμα.

Ισπανία

Ένα κρούσμα.

Φινλανδία

Ένα κρούσμα.

Γαλλία

Έξι κρούσματα

Ιταλία

Τρία κρούσματα

Σουηδία

Ένα κρούσμα.

Κράτη εκτός ΕΕ

Ηνωμένο Βασίλειο

Τρία κρούσματα.

Ρωσία

Δύο κρούσματα.

Μέση Ανατολή

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πέντε κρούσματα.

