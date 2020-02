Ο Ερντογάν απειλεί με γεωτρήσεις - Πώς αντιδρά η Αθήνα

Είναι εμφανές ότι η Τουρκία προχωρεί στην εφαρμογή των σχεδίων της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δηλώσεις του Ιμπραήμ Καλίν, που αποκαλείται ως «η φωνή» του Ερντογάν και έγιναν μετά το τέλος του υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο προήδρευσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος είναι σαφέστατες και δεν επιδέχονται παρερμηνειών. «Λόγω της συμφωνίας μας με την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις μας στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις περιοχές που συμφωνήσαμε με τη Λιβύη». Μάλιστα συνέχισε τονίζοντας:

«Σε αυτό το ζήτημα πρέπει να τονίσω πως είμαστε αποφασισμένοι». Ουσιαστικά η Αγκυρα ανακοίνωσε έρευνες στην περιοχή και επιδιώκει να δημιουργήσει έναν θαλάσσιο διάδρομο με τον οποίο παράνομα και αυθαίρετα θα ενώνει Τουρκία και Λιβύη. Ενα ακόμη δείγμα των τουρκικών προθέσεων ήταν και η εκδοση νέας NAVTEX για στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου. Είχε προηγηθεί η είσοδος του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα που σήμανε συναγερμό στην ελληνική πλευρά, καθώς και η είσοδος στο οικόπεδο 8 της κυπριακής ΑΟΖ.

Η τουρκική NAVTEX για δέσμευση περιοχής στα νοτιανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου

Nωρίτερα, στη δέσμευση περιοχής στα νοτιανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου με NAVTEX για στρατιωτικά γυμνάσια προχωρά η Αγκυρα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το onalert.gr.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με την σχετική οδηγία προγραμματίζει άσκηση, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης, διεκδικώντας τη δική της υφαλοκρηπίδα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 0239/20 οδηγία προς ναυτιλομένους το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα βρίσκεται στην περιοχή για τρεις ημέρες, 11, 14 και 25 Φεβρουαρίου με το χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων να είναι από τις έξι έως και τις δέκα το πρωί.

Αναλυτικά τα στοιχεία της τουρκικής άσκησης:

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.

Πως θα απαντήσει η Αθήνα

Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα η Ελλάδα; Από τις δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού αλλά και των υπουργών Δένδια και Παναγιωτόπουλου φαίνεται ότι η ελλάδα δεν θέλει να «τσιμπήσει» στις τουρκικές προκλήσεις. Ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή κάνει έναν διπλωματικό Μαραθώνιο με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη να συμμετέχει ενεργά. Ταυτόχρονα επιχειρεί να βάλει την Τουρκία σε πιο ήρεμα νερά. Οι συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης η έναρξη των οποίων ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες και αναμένεται να γίνει περί τις 16-17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πιθανότατα θα υπάρξει και κατ’ ιδίαν συνάντηση των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση Παναγιωτόπουλου - Ακάρ, καθώς είχαν συναντηθεί ξανά στις 15 Οκτωβρίου. Τέλος, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και συνάντηση Tσαβούσογλου - Δένδια στο Μόναχο. Σε ένα άλλο επίπεδο εντείνονται οι επαφές της Ελλάδας τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και οι συναντήσεις με διεθνείς οργανισμούς.

Οι προειδοποιήσεις

Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές σε όλους του μεγάλους παίκτες της διεθνούς σκηνής ότι υπάρχει ένα οριακό σημείο. Και αυτό είναι έαν η Τουρκία προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια καταπάτησης των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Τότε θα αντιδράσει προφανώς με τις δυνάμεις αποτροπής που διαθέτει. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο Τράμπ. Υπάρχει όμως και μία δύναμη που δεν επιθυμεί να είναι απλός θεατής των εξελίξεων και αυτή είναι η Γαλλία. Η συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη έβγαλε για μία ακόμη φορά την κατηγορηματική καταδίκη του Ερντογάν από τον Γάλλο πρόεδρο. Που δεν έμεινε σε αυτό αλλά έστειλε το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκωλ να βρίσκεται στην καυτή περιοχή της Κύπρου και να προχωρεί σε κινήσεις που σίγουρα η Αγκυρα υπολογίζει.

Συνεπώς η Αθήνα απαντά με: Διπλωματικό Μαραθώνιο, Κινήσεις κατευνασμού προς την Άγκυρα και ετοιμότητα της Δύναμης Αποτροπής που διαθέτει.

Δένδιας: Καμία συνεννόηση με Ερντογάν για το θέμα των Ιμίων

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τις δηλώσεις Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα Ίμια. «Καμία κατανόηση και προσυνεννόηση με την Τουρκία για το θέμα των Ιμίων δεν μπορεί να υπάρξει με την Τουρκία. Καμία κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί την γκριζοποίηση του Αιγαίου» είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε ότι αφορά στην παρουσία του Oruc Reis στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στην εκπομπή 10 της ΕΡΤ, σημείωσε ότι δεν υπήρξε επεισόδιο γύρω από τον συγκεκριμένο πλου... ενώ σε ότι αφορά τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στην κοινή γνώμη για τις αναφορές από κυβερνητικά χείλη ότι το πλοίο «παρασύρθηκε εν μέρει και από τον καιρό» είπε με νόημα « δεν νομίζω ότι αριστεύσαμε στην επικοινωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Σε ερώτηση για τον κίνδυνο θερμό επεισοδίου, ο Νίκος Δένδιας είπε: «ευλπιστώ ότι η Τουρκία δεν έχει σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία και με τα δύο σενάρια. Είτε ότι επιθυμεί να συζητήσουμε είτε να μας εξωθήσει στα άκρα... Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης Σε κάθε περίπτωση μπορούμε και μόνοι μας. Δεν θα είμαστε όμως μόνοι μας» σημείωσε.

Σε άφορά την πιθανότητα προσφυγής στη Χάγη είπε ότι μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα και συνακόλουθα η ΑΟΖ. «Το πλαίσιο είναι προκαθορισμένο, θα περιγράψουμε το ζήτημα και θα πάμε... Αν όμως έρθει ο Τσαβούσογλου και εγείρει ζήτημα ιδιοκτησίας για το εξοχικό της γιαγιάς μου στους Παξούς δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι... » είπε με νόημα.

Για τις έρευνες και γεωτρήσεις που προανήγγειλε ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης Ιμπραχίμ Καλίν στην περιοχή από το Καστελόριζο μέχρι την Λιβύη ο Νίκος Δένδιας απάντησε λακωνικά: «Να μην συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο, να μην το κάνει».

Ενδελεχής η ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για την τουρκική παραβατική συμπεριφορά δηλώνει ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος

Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, προβαίνει στις ενδεδειγμένες και κατά περίπτωση απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και την προώθηση των εθνικών συμφερόντων, τόσο στο πλαίσιο διμερών επαφών, όσο και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Αντώνη Μυλωνάκη με θέμα «Τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο και διπλωματική ήττα Ελλάδας στη διάσκεψη του Βερολίνου».

Διευκρινίζει, δε, ότι "σε μηνιαία βάση αλλά και εκτάκτως εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο, διαβιβάζονται τα στοιχεία παραβάσεων - παραβιάσεων και λοιπής τουρκικής προκλητικότητας στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν, λόγω αρμοδιότητας, για τον χειρισμό των υπόψη θεμάτων σε διεθνές επίπεδο". Επιπρόσθετα, γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο των επισκέψεων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έτερων χωρών, πραγματοποιείται ενδελεχής παρουσίαση των τουρκικών προκλήσεων καταδεικνύοντας εμπράκτως την τουρκική παραβατική συμπεριφορά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παραπέμπει για περαιτέρω διευκρινίσεις στο υπουργείο Εξωτερικών λόγω αρμοδιότητας.

thetoc