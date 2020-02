Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 179 τραυματίες από την αεροπορική τραγωδία

Σοκ έχει προκαλέσει το δυστύχημα που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο δεύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Τουρκικό αεροσκάφος της γραμμής στο οποίο επέβαιναν πάνω από 180 άνθρωποι έγινε τρία κομμάτια όταν, ενώ είχε πίσω του ισχυρούς ανέμους, βγήκε από τον βρεγμένο και ολισθηρό διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου Sabiha Gokcen, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις Τούρκοι και δεκάδες άλλοι άνθρωποι να τραυματιστούν.

Η άτρακτος του αεροσκάφους Boeing 737 της ιδιωτικής τουρκικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus κόπηκε στα τρία και πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Turk.

Το αεροσκάφος, που ολοκλήρωνε πτήση από τη Σμύρνη, υπέστη το δυστύχημα εξαιτίας των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια.

Τρεις τούρκοι υπήκοοι σκοτώθηκαν και άλλοι 179 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey