Κορονοϊός: Καταρρέουν γιατροί και νοσηλευτές της Γουχάν από την κούραση και την αϋπνία

Γουχάν, όπου ξεκίνησε ο κορωνοϊός. Μελανιές, βαθουλώματα και σημάδια είναι ορατά στα πρόσωπά τους, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι καταρρέουν από την κούραση και την αϋπνία δουλεύοντας 24ωρα χωρίς διάλειμμα.

Τα προσωπικό των νοσοκομείων της Γιουχάν με συγκινητική γενναιότητα και θάρρος προσπαθούν να σώσουν όσες περισσότερες ζωές γίνεται στην πόλη, από την οποία ξεκίνησε να μεταδίδεται ο ιός, που έχει κοστίσει την ζωή σχεδόν 500 ανθρώπων μέχρι στιγμής.

Οι φωτογραφίες από τα σημαδεμένα πρόσωπά τους, αποδεικνύουν την τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν, φορώντας τον βαρύ εξοπλισμό που απαιτείται για να μην μεταδοθεί ο κορωνοϊός.

Πέρα από τα εμφανή σημάδια στο δέρμα τους, σοκαριστική είναι η εξάντλησης και απόγνωσης από την συνεχή εργασία που φαίνεται στα μάτια τους.

Images show the cuts and dents on the faces of exhausted medical teams in Wuhan who often end up falling asleep on hospital chairs and floors #Coronavirus https://t.co/i4pgHTiS9w via @MailOnline