Ο Ερντογάν τα βάζει τώρα με τον Πούτιν: Δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση της Κριμαίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας.

ΗΤουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «προσεκτικά να παρακολουθεί την κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας» και ότι «από κοινού με την κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την στήριξη μας στους Τατάρους Τούρκους της Κριμαίας που είναι αρχέγονοι κάτοικοι αυτής της χώρας».

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει νωρίτερα την ανησυχία για την κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, προκαλώντας την αντίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο δήλωσε μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι όσον αφορά το ζήτημα αυτό η ρωσική πλευρά διαφωνεί κατηγορηματικά με τους τούρκους εταίρους της. Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι η πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προς τον Ερντογάν, να επισκεφθεί την Κριμαία και να δει με τα ίδια του τα μάτια την κατάσταση, εξακολουθεί να ισχύει.

Στις 6 Μαρτίου 2014 το Ανώτατο Συμβούλιο της Κριμαίας αποφάσισε να ζητήσει από τη Ρωσία την επανένωση, κάτι που παραχωρήθηκε από τη Ρωσία από το δημοψήφισμα στις 16 Μαρτίου 2014. Ωστόσο, η ουκρανική εθνική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την ηγεσία του συμβουλίου και θεωρεί την πρωτοβουλία ως αντισυνταγματική.

#BREAKING Turkey does not recognize annexation of Crimea, reiterates its support to sovereignty, territorial integrity of Ukraine, says President Erdogan