Κορονοϊός - Κίνα: Επείγουσα ανάγκη από ιατρικές μάσκες– Drones ψάχνουν πολίτες χωρίς μάσκα

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει «επείγουσα ανάγκη» από προστατευτικές ιατρικές μάσκες καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό στη χώρα ξεπέρασε εκείνον που είχε αφήσει πίσω του ο SARS το 2002, ενώ περισσότερα από 17.000 είναι τα κρούσματα.

Ο φόβος που έχει προκαλέσει ο ταχύτατα εξαπλούμενος ιός στην πυκνοκατοικημένη χώρα του 1,4 δισεκατομμυρίου κατοίκων έχει οδηγήσει τους πολίτες στο να αποθηκεύουν προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο επίκεντρο της κρίσης, την πόλη Ουχάν, αναφέρει ελλείψεις σε εξοπλισμό προστασίας.

«Αυτό που έχει επί του παρόντος ανάγκη η Κίνα επειγόντως είναι οι χειρουργικές μάσκες, οι προστατευτικές στολές και τα προστατευτικά γυαλιά», ανέφερε κατά την ενημέρωση του Τύπου η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Χουά Τσουνίνγκ.

Το Νοσοκομείο Παίδων της Ουχάν ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμα: «Οι ιατρικές προμήθειες εξαντλούνται-βοήθεια!», σύμφωνα με το BBC.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες ουρές να σχηματίζονται έξω από τα νοσοκομεία. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας που βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο της περιοχής λέει ότι χρειάζεται «έως και δέκα ώρες» να δει κάποιος ασθενής τον γιατρό, προσθέτει το βρετανικό δίκτυο.

Σε πλήρη λειτουργία τα κινεζικά εργοστάσια μπορούν να κατασκευάζουν περίπου 20 εκατομμύρια μάσκες την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι χώρες, ανάμεσά τους η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, το Καζακστάν και η Ουγγαρία, έχουν δωρίσει ιατρικές προμήθειες.

Νωρίτερα ο Τιάν Γιουλόνγκ του υπουργείου Βιομηχανίας δήλωσε ότι οι αρχές προγραμματίζουν να εισαγάγουν μάσκες από την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι τα εργοστάσια επιστρέφοντας στην παραγωγή μετά τις διακοπές για την κινεζική Πρωτοχρονιά λειτουργούν με ρυθμό παραγωγής «μεταξύ του 60% και 70%».

Πέραν της Χουμπέι, της επαρχίας αυτής των τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων κατοίκων στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, πολλές άλλες επαρχίες και πόλεις ανά την Κίνα έχουν καταστήσει υποχρεωτική τη μάσκα σε δημόσιους χώρους.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Γκουανγκντόνγκ--η πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας--η Σετσουάν, η Τσιανγκσί, η Λιαονίνγκ και η πόλη Ναντζίνγκ με πληθυσμό που συνδυαστικά ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια.

Drones ψάχνουν πολίτες που δεν φορούν μάσκα

Ειδικά drones με ηχεία χρησιμοποιούν οι κινεζικές αρχές για να προειδοποιούν τους πολίτες να μην κυκλοφορούν άσκοπα και χωρίς τις χειρουργικές μάσκες για την προστασία τους έναντι του κοραναϊού.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη περιπολούν... στις περιοχές της κινεζικής επικράτειας που έχουν πληγεί από τον φονικό ιό και φωνάζουν σε όσους κυκλοφορούν χωρίς την ειδική μάσκα.

Σ' ένα βιντεάκι που έχει γίνει viral απεικονίζεται μία ηλικιωμένη γυναίκα με το drone να την συμβουλεύει να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι της αλλά και να φορέσει μάσκα για να προστατεύσει τον εαυτό της.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R