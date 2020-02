Ένοπλοι μασκοφόροι ανατίναξαν τον αγωγό αερίου που συνδέει Αίγυπτο-Ισραήλ

Ένοπλοι που φόραγαν μάσκες ανατίναξαν χθες Κυριακή τμήμα αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στα αιγυπτιακά σώματα ασφαλείας, ενέργεια που δεν προκάλεσε τραυματισμούς. Η επίθεση διαπράχθηκε σε περιοχή όπου μαίνεται τα τελευταία χρόνια εξέγερση ισλαμιστών και τζιχαντιστών.

Οι δράστες, που κινούνταν με αυτοκίνητο 4x4, τοποθέτησαν τα εκρηκτικά σε τμήμα του αγωγού σε απόσταση 80 χιλιομέτρων δυτικά της Αλ Αρίς, της πρωτεύουσας της επαρχίας του Σινά, στο βορειοδυτικό τμήμα της Αιγύπτου. Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, σύμφωνα με τις πηγές.

Δεν έχει αναληφθεί η ευθύνη για την επίθεση, ενώ οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν εκφραστεί επισήμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, ο αγωγός αυτός ενδέχεται να έγινε στόχος εξαιτίας ενός της πρόσφατης έναρξης της άντλησης φυσικού αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ και της μεταφοράς του στην Αίγυπτο προς υγροποίηση στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας.

Τον Ιανουάριο η Αίγυπτος άρχισε να παραλαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ για την υγροποίησή του και την εξαγωγή του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο ιστορικής διμερούς συμφωνίας η αξία της οποίας υπολογίζεται πως ανέρχεται σε 13,3 δισεκ. ευρώ.

Στο παρελθόν η Αίγυπτος έκανε εξαγωγή αερίου στο Ισραήλ. Οι αγωγοί μέσω των οποίων μεταφερόταν είχαν γίνει στόχος επανειλημμένων επιθέσεων στο Σινά το 2011 και το 2012.

Οι αιγυπτιακές αρχές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη εξέγερση τζιχαντιστών στο βόρειο Σινά, που κλιμακώθηκε μετά την ανατροπή από τον στρατό το 2013 του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι, έπειτα από ογκώδεις διαδηλώσεις εναντίον του.

Τον Φεβρουάριο του 2018 ο στρατός και η αστυνομία άρχισαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον των τζιχαντιστών σε όλη τη χώρα, που πάντως επικεντρώνονται στο βόρειο Σινά.

Militants sabotage Egypt-Israel gas pipeline east of Bir Abd in North Sinai.



The pipeline recently began transporting gas from Israel to Egypt after laying dormant for several years due to legal disputes and security issues. pic.twitter.com/kDraycZ11k