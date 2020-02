Κοροναϊός: Ανοίγει αύριο Δευτέρα στη Γουχάν το νοσοκομείο που φτιάχτηκε σε 10 μέρες

Το θαύμα στην Κίνα είναι πλέον γεγονός και... ανοίγει αύριο τις πύλες του. Ο κοροναϊός ανάγκασε τις Αρχές της χώρας να φτιάξουν μέσα σε 10 ημέρες ένα νοσοκομείο 1000 κλινών Σε αυτό θα νοσηλευτούν τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον φονικό ιό.

Το νοσοκομείο στην Γουχάν, πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ο κοροναϊός κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ και πλέον είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ασθενείς. Η κινεζική πόλη των 11 εκατ. κατοίκων είναι εκείνη που έχει χτυπηθεί από τον ιό με τις αρχές να δρουν άμεσα ώστε να έχουν ξεχωριστή περίθαλψη άτομα με κοροναϊό.

Το νέο νοσοκομείο της πόλης με δυναμική 1000 κλινών και από αύριο Δευτέρα θα αρχίσει να υποδέχεται τα κρούσματα του κοροναϊού. Για να φτιαχτεί εγκαίρως επιστρατεύτηκαν μηχανικοί απ’ όλη τη χώρα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αριθμεί 1400 άτομα, όλοι από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις. Οπως έχουν αναφέρει οι αρχές τα κρούσματα σε όλη τη χώρα έχουν ξεπεράσει τις 14.000, ενώ πάνω από 300 είναι οι νεκροί.

Πώς χτίστηκε το νοσοκομείο

Τέσσερις κρατικές κατασκευαστικές ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου την κατασκευή του 1.000 κλινών νοσοκομείου με πάνω από 1.000 εργάτες να δίνουν τα πάντα δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο για να είναι έτοιμο το σήμερα 2 Φεβρουαρίου και να μπορεί να λειτουργήσει στις 3 του μήνα.

Το νοσοκομείο κατασκευάστηκε σε έναν χώρο 25.000 τετραγωνικών μέτρων που αρχικά προοριζόταν να γίνει παραθεριστικό συγκρότημα για τους εργάτες της περιοχής. Οσοι εργάστηκαν για να γίνει αυτό το μικρό θαύμα, θα πάρουν τριπλό μισθό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα επιτυγχάνει κάτι ανάλογο. Το 2003, για τις ανάγκες της επιδημίας Sars, είχε κατασκευαστεί στο Πεκίνο το νοσοκομείο Xiaotangshan Hospital σε μόλις επτά ημέρες.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.



The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y