Σοκ στο Λος Άντζελες: Πήδηξαν από τον 6ο για να σωθούν

Ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων έχει πηδήξει από ένα κτίριο 25 ορόφων στο Λος Άντζελες μετά από πυρκαγιά στον έκτο όροφο, σύμφωνα με το πυροσβεστικό τμήμα του Λος Άντζελες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8.30 π.μ. στη λεωφόρο 11740 West Wilshire Boulevard ενώ πιστεύεται ότι αυτοί που έχουν πηδήξει βρίσκονταν στον έκτο όροφο.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι άνθρωποι έχουν πηδήξει από το κτίριο, σύμφωνα με το Τμήμα Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες.

Πολλά θύματα απομακρύνθηκαν από ελικόπτερο από την οροφή του κτιρίου.

Fire on Wilshire & Barrinton outside our office #Brentwood pic.twitter.com/kI4nVUxYHr