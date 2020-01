Κίνα: 87χρονη γυναίκα «νίκησε» τον κορονοϊό μετά από 10 μέρες νοσηλείας

Μπορεί η επιδημία του νέου κορονοϊού να είναι σε πλήρη εξέλιξη με 132 νεκρούς και περίπου 6.000 κρούσματα σε διάφορες περιοχές της Κίνας, ωστόσο υπάρχουν και κάποια ευχάριστα νέα.

Σε αρκετές περιπτώσεις ασθενείς καταφέρνουν και αναρρώσουν και να νικήσουν τον ιό, όπως στην περίπτωση μιας 87χρονης γυναίκας.

Η 87χρονη κατάφερε και γιατρεύτηκε μετά από δέκα ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο της Ουχάν στις 28 Ιανουαρίου και έλαβε εξιτήριο.

Φυσικά η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε στο πιο κάτω βίντεο.

Good News! An 87-year-old lady who was infected with the novel #coronavirus is cured and released from the hospital in Wuhan on Jan 28.

Stay Strong, #WuHan! pic.twitter.com/YhxwuBKyO6