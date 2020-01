Κοροναϊός: Δείτε που έφτασαν τα έργα του νοσοκομείου στην Ουχάν σε τρεις μέρες

Με φρενήρη ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες στην πόλη Ουχάν της Κίνας για το νοσοκομείο το οποίο θα στεγάσει όσους έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό στην πόλη.

Οι εργασίες άρχισαν την περασμένη Παρασκευή και πρόκειται να τελειώσουν (σε ότι αφορά το πρώτο νοσοκομείο) στις 2 Φεβρουαρίου. Ναι, όπως το διαβάζετε.

Οπως βλέπετε και από το timelapse video που δημοσιεύουμε παρακάτω μία στρατιά ανθρώπων και μηχανημάτων δουλεύει πολύ εντατικά για να κερδίσει αυτή τη μεγάλη μάχη με το χρόνο (και με τον υιό να θεριεύει).

Πρέπει, πάντως να κάνουμε 6 ημέρες ακόμα υπομονή για να δούμε αν οι εκπληκτικοί Κινέζοι τα καταφέρουν.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O