Αεροσκάφος της Ariana Afghan Airlines με 83 επιβάτες κατέπεσε σε περιοχή των Ταλιμπάν

Ένα αεροσκάφος της Ariana Afghan Airlines συνετρίβη στο Αφγανιστάν, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 83 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη.



Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, το αεροσκάφος συνετρίβη στην επαρχία Γάζνι του κεντρικού Αφγανιστάν.



Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

To Boeing 737-470 συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση από την Κάμπουλ

Το πρακτορείο Sputnik, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, αναφέρει ότι το αεροσκάφος έπεσε στην περιοχή Ντεχ Γιακ, στα ανατολικά του Γκαζνί.



Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος ούτε για το αν υπάρχουν επιζώντες.



Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, η συγκεκριμένη περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, «ειδικές δυνάμεις» έχουν αναχωρήσει για το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος ανεφλέγη κατά την συντριβή του σε περιοχή που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.



Το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιοχή Deh Yak στην ανατολική περιφέρεια του Ghazni, στη διαδρομή από Καμπούλ προς Χεράτ.



Μέλη των Ταλιμπάν σπεύδουν στην περιοχή της συντριβής προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες.



JUST IN: State-owned Ariana Afghan Airlines plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni - provincial official pic.twitter.com/2gAU3kUeGI