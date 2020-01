Φρίκη: 16χρονος κατέσφαξε την μητέρα και τ’ αδέρφια του

Ο 16χρονος Landon Durham στην Ατλάντα των ΗΠΑ δολοφόνησε την μητέρα του και τα δίδυμα αδέρφια του του πριν πάει στο σχολείο!

Για την ακρίβεια σηκώθηκε το πρωί, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τους κατέσφαξε στον ύπνο τους! Στην συνέχεια… έφτιαξε την τσάντα του και πήγε στο σχολείο σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Συγγενικό πρόσωπο ήταν αυτό που ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία βρήκε τα θύματα μέσα σε λουτρό αίματος. Στην συνέχεια προσπάθησε να εντοπίσει τον 16χρονο δράστη φοβούμενη ότι θα είναι οπλισμένος.

Τελικά τον συνέλαβε σε κατάστημα κοντά σε σπίτι του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του.

Landon Durham, 16, is accused of murder after police say he stabbed his mother and twin 13-year-old brothers to death at their home in Munford, Alabama. Durham then went to school after the stabbings, police say:https://t.co/iF0PMx3Mw7