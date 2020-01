Συναγερμός στο Χιούστον μετά από «τεράστια έκρηξη»

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χιούστον του Τέξας μετά από «τεράστια έκρηξη» που έλαβε χώρα στα νοτιοδυτικά της πόλης, ενώ γίνονται πολλές αναφορές για έναν τουλάχιστον τραυματία και πολλές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με tweet της αστυνομίας του Χιούστον, η έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, σε κτήριο στην οδό 4500 Gesner, ενώ η περιοχή γύρω από το κτήριο αυτό έχει αποκλειστεί.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη, ωστόσο η φωτιά και ένας μεγάλος σωρός από συντρίμμια έγιναν ορατά σε μεγάλη απόσταστη από το σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αίσθηση έγινε αισθητή σε διάμετρο περίπου 30 χλμ. από το κτήριο.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν αναφορές για σπασμένα τζάμια και πόρτες λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το abc, στο σημείο της έκρηξης στεγάζεται μηχανουργική - κατασκευαστική εταιρεία.

Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8