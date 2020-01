Κοροναϊός - Δραματικές εικόνες στην πόλη Ουχάν. Συγκλονιστικό βίντεο

Στην πόρτα της εξόδου του τελευταίου αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Ουχάν, την εστία του νέου κοροναϊού, οι λιγοστοί επιβάτες που κατάφεραν να επιβιβαστούν φορούσαν όλοι τους μάσκα και αφηγήθηκαν μια «τεταμένη» κατάσταση στην πόλη που έχει πλέον τεθεί σε καραντίνα.

Πανικός κυριεύει εκατομμύρια κόσμου εξαιτίας της δραματικής εξάπλωσης του κοροναϊού που μέχρι στιγμής έχει αφήσει πίσω του 18 νεκρούς.



Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κίνα, καθώς αυξήθηκαν σε πέντε οι πόλεις που έχουν μπει σε καραντίνα λόγω της επιδημίας. Το δράμα εντοπίζεται κυρίως στην κινεζική επαρχία Ουχάν, όπου έχουν καταγραφεί οι 17 από τους 18 θανάτους. Την ίδια στιγμή, ανησυχία εμπνέει το γεγονός ότι τα κρούσματα ξεπερνούν τα 600, ενώ συναγερμός έχει σημάνει - μεταξύ άλλων - σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Χονγκ Κνγκ.



Συγκλονίζει βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και στο οποίο αποτυπώνεται η αγωνία χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή Ουχάν. Περιμένουν πολλές ώρες στη σειρά μέχρι να εξεταστούν.

#Wuhan #coronavirus



From relative in Wuhan. Local hospital waiting line to be checked for virus. pic.twitter.com/66vHqROip3